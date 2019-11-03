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فن

آلام في الصدر.. ما السبب وراء تعرض تركى آل الشيخ لوعكة صحية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:51 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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منار نور
علق تركى ال الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية على التزاحم على حجز تذكر الفعاليات لموسم الرياض .

وغرد " تركى ال الشيخ " من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " الطلبات على جوالي لـ التذاكر والفعاليات اكثر من الحجز المركزي للخطوط ... ياناس من الي يحجز لايكون شعب ثاني ؟! عمومًا في شخص كلمني ينصحني واخر المكالمة طلب ٧ تذاكر لحفلة سهم ودعوة لحفلة البدر ... كويس اني محافظ على الاسبرين ... حسيت بألم في الصدر بس عدت " .

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
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