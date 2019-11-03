مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة

غرفة المعيشة من أهم الأماكن بالمنزل، حيث تكون الغرفة الأكثر استخدامًا، وتحرص العروس على تنسيقها بشكل مميز وألوان مبهجة نظرا لقضاء معظم الأوقات بها.



تنسيق غرفة المعيشة يحتاج اختيار ديكورات عصرية بسيطة مع ألوان جدران فاتحة مثل الأوف وايت، الرمادي الفاتح، البيبي بلو، والبينك والبيج.



ومن الأفضل عدم التكلف في ديكورات غرفة المعيشة، بل اختيار ديكورات بسيطة بدءا من النجف والإضاءة وحتى التابوهات والطاولة الصغيرة، فيفضل أن تختاري النجف البسيط أو طرق الإضاءة الحديثة، مثل بيت النور الخشبي الذي يثبت في السقف.



كما يفضل اختيار قطع سجاد صغيرة وملونة بألوان مبهجة تتماشى مع ألوان الجدران والأثاث، وكلما كانت اختيارات تنسيق هذه الغرفة مودرن وبسيط كلما كانت أكثر رقيًا وأناقة.



كذلك احرصي على اختيار الوسادات الصغيرة الملونة فهي تضفي مظهرًا مميزًا على الأرائك والكراسي، كذلك المفارش الملونة والتابلوهات البسيطة على الجدران مع الأرفف الخشبية الديكورات الصغيرة فوقها.