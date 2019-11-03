مازن ومحمد مغامران من ذوى الهمم صعدا جبل موسي.. وبعثا رسالة في التحدي والنجاح

مازن حمزة ومحمد علي، مغامران من ذوى الهمم استطاعا صعود جبل موسي بمحافظة جنوب سيناء رغم المشقة والعناء إلا أنهما أرادا أن يبعثا برسالة عن إرادة الشباب المصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة في التمسك بالعزيمة وتحدى الصعاب.



كرمهما اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمنحهما شهادات تقدير ودرع المحافظة ومفتاح مدينة شرم الشيخ.



أكد المحافظ أن هذين الشابين نموذج يحتذى به بالنسبة للشباب فلم تمنعهما ظروفهما الصحية من الصعود جبل موسي رغم المشقة والعناء لكنهما لم يترددا لحظة واحدة في الصعود فهي رسالة للعالم كله عن إرادة وإصرار الشاب المصري في تحقيق الهدف.



وقال فودة، إن محمد علي أحد الأطفال من ذوي الإعاقة "متلازمة داون" الذي يبلغ من العمر 14 عاما ورغم صعوبة النطق بالنسبة إليه، وعدم ممارسته لأي رياضة في السابق، حدد هدفه في تحقيق شيء لم يسبقه أحد فيه، فمنذ أن شاهد فيديو "مازن حمزة" أول معاق يتسلق جبل موسى في 2011، لم يفقد أمله في استجابة والدته له، ومساعدته فى تحقيق حلمه في تسلق الجبل نفسه، ليُصبح أول طفل متلازمة داون يتسلق جبل موسى، الذي يبلغ ارتفاعه 2285 مترا فوق سطح البحر بلغت مدة الصعود للجبل 4 ساعات ثم مشاهدة شروق الشمس من أعلى الجبل والهبوط في مدة نحو 3 ساعات، فى رحلة تستغرق حوالى 12 ساعة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بمثل هؤلاء الشباب أصحاب العزيمة والإصرار والعمل في تحقيق أهدافهم، مؤكدا أن تكريمهما بمكتبه بطور سيناء، أقل شيء لهذا النموذج من الشباب الناجح المكافح.



علي الجانب الآخر أكدت نهي عبد الخالق والدة المغامر محمد علي أنه منذ صغره لاحظت ميوله لتسلق العديد من الأشياء، بداية من السلالم حتى 20 طابقا مرة واحدة، حتى أنه خلال زيارتهم للأهرامات خلال لحظات وجدناه صعد حتى الطابق الثامن من الهرم، ويصعد لأعلى الدولاب وحتى النجف فى شقتنا، وكنت ألاحظ اهتمامه بالفيديوهات الخاصة بصعود"مازن حمزة" لجبل سانت كاترين، ودائما يحاول نطق كلمات بسيطة تدلل على رغبته فى صعود الجبل.



وأضافت نهى، فى شهر رمضان الماضى أبدى محمد رغبته بإصرار غير مُعتاد فى تلك المرة، فى صعود جبل موسى مع "مازن"، مما دفعنى للتواصل مع مازن، واصطحبناه فى رحلة إلى محمية وادى دجلة ليجرى له بعض الاختبارات، ووجد أنه لديه استعداد كبير لتعلم رياضة تسلق الجبال، ومن وقتها أصبح يتلقى تدريبات لياقة بدنية، مع مدربه "كابتن مدحت"، وفور تفعيلنا "هاشتاج على الفيس بوك"، باسم النمر الأبيض، وجدنا ترحيبا واسعا من كل الجهات، وعروضا من بعض الجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة بلبنان لتسلق جبال بها.



وقالت: كلما اقترب الوقت كلما ازداد قلقي عليه من تلك المغامرة، فستكون هي المرة الأولى التى أتركه فيها لهذا الوقت الطويل، منذ انفصالى عن والده الذى رفض الاعتراف به منذ والدته، نظرا لصعوبة المغامرة حيث سيتم تنفيذها سيرا على الأقدام لمدة تصل إلى 12 ساعة، لصعود 750 درجة سلم، لكن ما يجعلنى داعمة له، هو شعورى بالتطور الكبير الذى ظهر على محمد، فرغم أنه كان لا يمكنه النطق، إلا أنه مع اندماجه مع "مازن" و"مدحت" أصبح قادرا على نطق بعض كلماتهم المميزة، هذا بالإضافة إلى دعم الكثير له، مثل: "ماما سهير" التى دعمته بشكل كبير وأجرت له الكشف الطبى.



وأشادت بتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمحمد ومازن وأن هذا التكريم دافع قوي لمحمد للاستمرار في العديد من المغامرات.



وأهدي الشابان نجاحهما وتكريمهما للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الكبير في رعاية ذوي الهمم في المحافل والمؤتمرات بل واستقبالهما شخصيا ورعايتهما رعاية كاملة.