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حوادث

تأجيل محاكمة 8 محامين بتهمة إهانة القضاء إلى 3 فبراير

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:43 م
محاكمة
محاكمة
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همت الحسينى
قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد عبد السلام تأجيل محاكمة 8 محامين من بلقاس لجلسة 3 فبراير المقبل وذلك بناء على طلب الدفاع للاطلاع.

ترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن المحامين الثمانية والتى وجهت لهم تهمة التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016 و إهانة وكيل نيابة واحتجازه داخل مكتبه.

وطالب نقيب المحامين بزيادة الوقت من أجل الاطلاع حيث أن الواقعة منذ ٣ سنوات مضت وسبق أن صدر أمر سابق فيها ولا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأضاف أنه يحرص على إنهاء الدعوى في أقرب وقت حيث أن القضية متعلقة بعلاقة المحاماة والقضاء جناحى العدالة والتي نحرص جميعا أن تكون في أفضل حال لأن هدفهما واحد ونحتاج لبذل جهد أكبر للحفاظ على تلك العلاقة كما نتمنى لصالح العدالة.

يذكر أن الواقعة تعود لعام ٢٠١٦ وقام وقتها وكيل النيابة بالتنازل عن شكواه وطلب عدم السير في الإجراءات القانونية كما رفعت نيابة شمال الدقهلية الكلية مذكرة للمكتب الفني للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2017، تضمنت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا إلا أنهم فوجئوا بإصدار المحامي العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام قرارا في مايو 2019 بإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية وحدد لها.
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