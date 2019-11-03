فوز مرشحي الأوقاف بالمركزين الثاني والثالث بمسابقة القرآن الدولية بالمغرب

فاز مرشحا وزارة الأوقاف المصرية بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره، والتي عقدت بمسجد الحسن الثاني _ الدار البيضاء بدولة المغرب الشقيق يومي 29 ، 30 أكتوبر 2019م.
وصل المتسابق حمادة محمد السيد خطاب على المركز الثاني في فرع حفظ القران الكريم وتفسيره ، كما فاز المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد بالمركز الثالث في فرع التجويد ( الصوت الحسن) .
يذكر أن الشيخ عبد الباسط عمارة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة شارك في هذه المسابقة ممثلا لوزارة الأوقاف ضمن أعضاء هيئة التحكيم بالمسابقة .