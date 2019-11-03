Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فوز مرشحي الأوقاف بالمركزين الثاني والثالث بمسابقة القرآن الدولية بالمغرب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:51 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
فاز مرشحا وزارة الأوقاف المصرية بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره، والتي عقدت بمسجد الحسن الثاني _ الدار البيضاء بدولة المغرب الشقيق يومي 29 ، 30 أكتوبر 2019م. 

وصل المتسابق حمادة محمد السيد خطاب على المركز الثاني في فرع حفظ القران الكريم وتفسيره ، كما فاز المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد بالمركز الثالث في فرع التجويد ( الصوت الحسن) .

يذكر أن الشيخ عبد الباسط عمارة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة شارك في هذه المسابقة ممثلا لوزارة الأوقاف ضمن أعضاء هيئة التحكيم بالمسابقة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جوائز مليون و50 ألف جنيه..موعد وشروط المسابقة الـ27 العالمية للقرآن الكريم

أكثر من مليون جنيه جوائز.. الأوقاف تعلن عن المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

ترشيحاتنا

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي.. بيان عاجل للحكومة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

غضب بين عائلة رحالة بريطانية.. وفيسبوك تبحث إزالة صور جثتها

رضا عبد العال يحدد 3 حالات استثنائية لـ استبدال اللاعبين فى قوائم أندية الدوري

بسبب مكالمة تليفون.. اشتعال موقعة الإيحاءات الجنسية بين أستاذ جامعي وطالبة.. فاجأتني بتصرفها ورفضت الاعتذار.. والطالبة: بموت كفاية كده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

سعر ومواصفات فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية