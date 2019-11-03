بعد هجوم أسما شريف منير.. مصطفى شعبان يدافع عن الشيخ الشعراوى

نشر الفنان مصطفى شعبان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يدافع فيه عن الشيخ محمد متولى الشعراوى بعد وصف أسما شريف منير له بالمتطرف.



وقال مصطفى شعبان: "اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وأرحم جهلنا واعفو وتجاوز عن أخطاءنا، واجمعنا على المحبة والطاعة والتسامح.. الشعراوي رمز مصر".



وقد تصدرت أسما شريف منير تريند جوجل بعد تعرضها إلى هجوم شرس نتيجة وصفها لإمام الدعاة بالمتطرف.



وقد اعتذرت أسما شريف منير عن ما بدر منها مؤكدة أنها لم تقصد الإهانة له وإنما تختلف مع بعض أفكاره.



