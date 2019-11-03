Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الشرطة الجزائرية تفض اعتصام القضاة في بوهران

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
هاجمت قوة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائري، اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء بمحافظة وهران الغربية؛ لفض اعتصام قضاة مضربين عن العمل، احتجاجًا على حركة التغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر اقتحام عناصر الدرك الوطني الجزائري، لمقر المحكمة الأبرز في وهران.

وذكرت شبكة "إرم نيوز"، أن "شاحنات أمنية تابعة لقوات مكافحة الشغب، شوهدت متوقفة أمام قضاء وهران، حيث توجه عناصر الدرك بزيهم الرسمي إلى داخل مكاتب المجلس وبهو المحكمة، وفتحوا المكاتب التي أغلقت من طرف القضاة".



Advertisements

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. لماذا أطلق رشدي أباظة النار عليها؟

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

فرمان من البدري .. استدعاء لاعب جديد لـ صفوف منتخب مصر.. تعرف عليه

أول تعليق من رضا عبدالعال على ستائر فايلر فى الأهلي

جندي تركي يعتدي على مذيعة في سوريا.. هذه أرضنا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

تعديل السيارات في مصر واقع يفرض نفسه .. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة لـ كيندال جينر