شاهد.. الشرطة الجزائرية تفض اعتصام القضاة في بوهران

هاجمت قوة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائري، اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء بمحافظة وهران الغربية؛ لفض اعتصام قضاة مضربين عن العمل، احتجاجًا على حركة التغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.



وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر اقتحام عناصر الدرك الوطني الجزائري، لمقر المحكمة الأبرز في وهران.



وذكرت شبكة "إرم نيوز"، أن "شاحنات أمنية تابعة لقوات مكافحة الشغب، شوهدت متوقفة أمام قضاء وهران، حيث توجه عناصر الدرك بزيهم الرسمي إلى داخل مكاتب المجلس وبهو المحكمة، وفتحوا المكاتب التي أغلقت من طرف القضاة".







