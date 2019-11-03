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اقتصاد

ارتفع جنيها.. سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:51 م
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات اليوم، الأحد 3-11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 677 جنيهًا، مرتفعا بقيمة جنيها واحدا عن المستهل.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 677 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 774 جنيهًا بارتفاع جنيها ايضا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 580 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 451 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 24,063 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5,416 جنيهات، بارتفاه ثماني جنيهات عن الصباح

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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