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حوادث

جهود أجهزة وزارة الداخلية في عدد من القطاعات.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:41 م
جهود اجهزة وزارة
جهود اجهزة وزارة الداخلية
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كتب محمد صبرى
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة) حملات امنية مكبرة خلال شهر.

أسفرت جهود الحملات عن العديد من النتائج الايجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم التهرب الضريبى.
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