أحمد موسى: المواطن هو المستفيد من المشاريع القومية للدولة

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات، موضحا "الإرهاب لم يمنع التنمية فى سيناء".



تابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "إحنا بنعمر الصحراء ودورنا نبنى وننمى سيناء ونحارب الإرهاب، مردفا: "أيد شايلة السلاح وأيد بتحارب الإرهاب".



وأشار إلى أن المواطن هو المستفيد الوحيد من المشاريع القومية التى تنفذها الدولة.