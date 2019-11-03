الاتفاق السعودي يفقد نجمه التونسي لفترة كبيرة

أعلن نادي الاتفاق السعودى، اليوم الاحد، غياب التونسي نعيم السليتي لاعب فريق الكرة الأول في النادي عن المشاركة مع الفريق لمدة 10 أيام، بسبب الإصابة بتمدد في العضلية الخلفية.



وكشفت التقارير الطبية عن إصابة اللاعب التونسي تحتم عليه برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يخضع بعدها إلى فحوصات بالأشعة قبل دخوله التدريبات الجماعية.



ميدانيا، أدى الفريق تدريبًا تحضيرًا لمواجهة نظيره فريق التقدم الذي يستضيف اللقاء عصر يوم الخميس المقبل في القصيم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.



واشتمل المران الذي قاده خالد العطوي مدرب الفريق على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.