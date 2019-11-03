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أخبار البلد

الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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سامح سلام
ترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص صلاة القداس الإلهي لتذكار السنة الأولى لشهداء حادث طريق الأنبا صموئيل الثاني.

حضر صلاة القداس ٥ آباء رهبان نيابة عن نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف ومجمع كهنة الإيبارشية وأسر الشهداء وعدد كبير من الشعب وذلك بمقر المطرانية.

وبلغ عدد شهداء الحادث 7 أشخاص، هم، كمال يوسف شحاتة، ورضا يوسف شحاتة، ونادي يوسف شحاتة، وبيشوي رضا يوسف شحاتة، وماريا كمال يوسف شحاتة، وبوسي ميلاد يوسف شحاتة، وأسعد فاروق لبيب غالي.

وترجع أحداث الواقعة عندما تعرضت سيارة تقل مجموعة من الأقباط لهجوم إرهابي واطلاق نار كثيف بالقرب من دير الأنبا صموئيل المعترف.

يذكر أن الجمعة القادمة سيقام القداس الالهي لتذكار الشهداء أيضًا بدير الانبا صموئيل المعترف بالمنيا.
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل الثاني ..صور
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