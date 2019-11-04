أخبار الحوادث .. شاب يطعن والده بسكين فى بورسعيد .. ضبط قضايا تهرب ضريبي وسرقة كهرباء وأموال عامة بـ 6 مليارات جنيه

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
أنا قتلت أبويا تعالوا اقبضوا عليا .. شاب يطعن والده بسكين ويتصل بالشرطة فى بورسعيد.. تفاصيل
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد محمد أبو غزالة من القبض على شاب في العقد الثالث من عمره عقب طعنه لوالده بسكين حتى الموت داخل منزل الأسرة بمدينة بور فؤاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بـ زراعي كفر الدوار
أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي" القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه الإسكندرية أمام قرية مغازى بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم في بورسعيد
أحكم رجال الرقابة التموينية بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، بمحافظة بورسعيد، قبضتهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بكمين المحور نطاق حى الجنوب بغرض الاستيلاء والتربح قبل تهريبها .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا تشفي في الموت.. تشييع جنازة جدة محمد راجح قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية
شيع أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية جدة محمد راجح قاتل الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جهود أجهزة وزارة الداخلية في عدد من القطاعات
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة) حملات امنية مكبرة خلال شهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ الحبة السامة .. طالبة فى الثانوية تحاول الانتحار بسبب أزمة نفسية بالغربية
شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة انتحار طالبة فى الثانوية العامة باستخدام حبة الغلال السامة كوسيلة للانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصابة لمستشفى قطور العام .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ نحو 6 مليارات جنيه وربع.. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي وسرقة كهرباء وأموال عامة
أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر المكتب الفنى وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة
افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجراؤها مؤخرًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط صاحب مصنع أعلاف متهم بإعادة تدويرها في الغربية
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية ويقوم بإعادة تدويرها من جديد في حملة بدائرة مركز السنطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
24 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ فض اعتصام رابعة
حددت محكمة النقض جلسة 24 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر طعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨٩ ق للمتهمين بالقضية المعروفة اعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة امام دائرة الاثنين "ب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ فتاة من الموت بعد تناولها الحبة القاتلة عن طريق الخطأ بالبحيرة
أصيبت فتاة مقيمة بقرية كفر السقا بمركز إيتاى البارود بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال السامة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى لإسعافها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة عامل داخل منزل صادر له قرار هدم في قليوب
أصيب عامل بجروح طفيفة أثناء عمله في منزل صادر له قرار هدم داخل الكتلة السكنية بقرية طنان بمركز قليوب حيث انهارت عليه بعض كتل الطوب خلال العمل تم نقل المصاب إلى المستشفى وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومجلس مدينة قليوب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
أنا قتلت أبويا تعالوا اقبضوا عليا .. شاب يطعن والده بسكين ويتصل بالشرطة فى بورسعيد.. تفاصيل
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد محمد أبو غزالة من القبض على شاب في العقد الثالث من عمره عقب طعنه لوالده بسكين حتى الموت داخل منزل الأسرة بمدينة بور فؤاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بـ زراعي كفر الدوار
أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي" القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه الإسكندرية أمام قرية مغازى بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم في بورسعيد
أحكم رجال الرقابة التموينية بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، بمحافظة بورسعيد، قبضتهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بكمين المحور نطاق حى الجنوب بغرض الاستيلاء والتربح قبل تهريبها .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا تشفي في الموت.. تشييع جنازة جدة محمد راجح قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية
شيع أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية جدة محمد راجح قاتل الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جهود أجهزة وزارة الداخلية في عدد من القطاعات
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة) حملات امنية مكبرة خلال شهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ الحبة السامة .. طالبة فى الثانوية تحاول الانتحار بسبب أزمة نفسية بالغربية
شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة انتحار طالبة فى الثانوية العامة باستخدام حبة الغلال السامة كوسيلة للانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصابة لمستشفى قطور العام .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ نحو 6 مليارات جنيه وربع.. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي وسرقة كهرباء وأموال عامة
أعلنت وزارة الداخلية عن جهود استهداف البؤر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر المكتب الفنى وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة
افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجراؤها مؤخرًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط صاحب مصنع أعلاف متهم بإعادة تدويرها في الغربية
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية ويقوم بإعادة تدويرها من جديد في حملة بدائرة مركز السنطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
24 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ فض اعتصام رابعة
حددت محكمة النقض جلسة 24 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر طعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨٩ ق للمتهمين بالقضية المعروفة اعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة امام دائرة الاثنين "ب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ فتاة من الموت بعد تناولها الحبة القاتلة عن طريق الخطأ بالبحيرة
أصيبت فتاة مقيمة بقرية كفر السقا بمركز إيتاى البارود بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال السامة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى لإسعافها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة عامل داخل منزل صادر له قرار هدم في قليوب
أصيب عامل بجروح طفيفة أثناء عمله في منزل صادر له قرار هدم داخل الكتلة السكنية بقرية طنان بمركز قليوب حيث انهارت عليه بعض كتل الطوب خلال العمل تم نقل المصاب إلى المستشفى وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومجلس مدينة قليوب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.