صرف الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بعد التجديد في بالعامرية

أكد المهندس سامي قنديل رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة الاسكندرية انه قد تم إعادة تشغيل خط “توشكي” بالعامرية بعد أعمال إحلال وتجديد شاملة

فقد نجحت منطقة العامرية وقطاع غرب للتشغيل والصيانة في إعادة تشغيل خط “توشكي” الممتد من المرحلة الأولى حتى المرحلة الثالثة، والذي يصب على خط انحدار منخفض التكاليف، وذلك بعد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد متكاملة.

وكان الخط في حالة تدهور تام، حيث كان شبه معدوم ويحتاج إلى إحلال وتجديد كامل، فضلاً عن تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات أعلى مسار الخط، بالإضافة إلى ردم المخلفات فوق المطابق، ما تسبب في تعطله بشكل كامل وتأثر كفاءته التشغيلية.

وبتعليمات مباشرة من المهندس سامي قنديل، تم الدفع بمعدات الشركة، إلى جانب تنفيذ الأعمال بمجهود ذاتي من فرق العمل، حيث شارك العمال بكثافة في رفع المخلفات وإزالة التعديات، مدعومين باللودرات والعربات المدمجة، حتى تم الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع المشكلات الفنية، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أفضل أداء تشغيلي.