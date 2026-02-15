قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك منهم.. سامسونج بدأت تفعيل نظام التشغيل One UI 9 لهذه الأجهزة
رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
طب الإسكندرية تواصل رسالتها المجتمعية بقافلة طبية متكاملة بالعامرية

أحمد بسيوني

واصلت كلية الطب جهودها في تنظيم القوافل الطبية المتكاملة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث نظّمت قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة العامرية (العلا الشرقية)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبمشاركة فاعلة من كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض والطفولة المبكرة، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، إلى جانب مشاركة طلابية متميزة من مختلف كليات الجامعة وأسرة «طبيب من أجلك»، في نموذج يعكس تكامل التخصصات وروح العمل الجماعي والالتزام المهني.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مؤسسة محمد عبد الوهاب الخيرية التي تولّت توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة دعمًا لجهود القافلة وتعزيزًا لرسالتها الإنسانية.

وأكد الدكتور تامر عبد الله أن القافلة تأتي امتدادًا لنهج الجامعة في خدمة المجتمع، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تجسيدًا لمسئوليتها المجتمعية، موضحًا أن القافلة شهدت مشاركة 61 طالبًا من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب 17 طبيبًا متخصصًا في عشرة تخصصات طبية مختلفة، فضلًا عن طاقم تمريضي متكامل، كما شاركت كلية الطفولة المبكرة في إدخال البهجة على الأطفال من خلال توزيع الهدايا.

وأوضح الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدّمت خدمات طبية متكاملة لـ 985 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، شملت 150 حالة عظام، و135 حالة أطفال، و115 حالة باطنة، و125 حالة جلدية، و85 حالة صدرية، و80 حالة أنف وأذن وحنجرة، و60 حالة رمد، و25 حالة جراحة عامة، و100 حالة أمراض نساء وتوليد، إلى جانب 85 حالة أسنان، بما يعكس شمولية الخدمات المقدمة وتنوعها. وأشار إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان لجميع المرضى، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخّلًا جراحيًا إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج.

وقال إن القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا تنظيم حملات توعوية صحية بالتعاون مع قسم طب المجتمع، تأكيدًا على أهمية الدور الوقائي في دعم صحة المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

الزمالك

قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. تعرف عليها

رونالدو

عودة مستحيلة.. 4 عوائق كبرى تبعد رونالدو عن مانشستر يونايتد

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

