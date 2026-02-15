طب الإسكندرية تواصل رسالتها المجتمعية بقافلة طبية متكاملة بالعامرية

واصلت كلية الطب جهودها في تنظيم القوافل الطبية المتكاملة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث نظّمت قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة العامرية (العلا الشرقية)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبمشاركة فاعلة من كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض والطفولة المبكرة، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، إلى جانب مشاركة طلابية متميزة من مختلف كليات الجامعة وأسرة «طبيب من أجلك»، في نموذج يعكس تكامل التخصصات وروح العمل الجماعي والالتزام المهني.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مؤسسة محمد عبد الوهاب الخيرية التي تولّت توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة دعمًا لجهود القافلة وتعزيزًا لرسالتها الإنسانية.

وأكد الدكتور تامر عبد الله أن القافلة تأتي امتدادًا لنهج الجامعة في خدمة المجتمع، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تجسيدًا لمسئوليتها المجتمعية، موضحًا أن القافلة شهدت مشاركة 61 طالبًا من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب 17 طبيبًا متخصصًا في عشرة تخصصات طبية مختلفة، فضلًا عن طاقم تمريضي متكامل، كما شاركت كلية الطفولة المبكرة في إدخال البهجة على الأطفال من خلال توزيع الهدايا.

وأوضح الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدّمت خدمات طبية متكاملة لـ 985 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، شملت 150 حالة عظام، و135 حالة أطفال، و115 حالة باطنة، و125 حالة جلدية، و85 حالة صدرية، و80 حالة أنف وأذن وحنجرة، و60 حالة رمد، و25 حالة جراحة عامة، و100 حالة أمراض نساء وتوليد، إلى جانب 85 حالة أسنان، بما يعكس شمولية الخدمات المقدمة وتنوعها. وأشار إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان لجميع المرضى، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخّلًا جراحيًا إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج.

وقال إن القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا تنظيم حملات توعوية صحية بالتعاون مع قسم طب المجتمع، تأكيدًا على أهمية الدور الوقائي في دعم صحة المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع.