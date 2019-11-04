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حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالنزهة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
صورة أرشيفية - أسلحة
صورة أرشيفية - أسلحة
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محمد العيسوي
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالنزهة.

وكان ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالنزهة ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .

وردت معلومات للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أن طالب يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء بدون ترخيص متخذا من منطقتي نادي الشمس ، والمدارس ـ بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الغير مشروع .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ‪،‬ بإعداد الأكمنة اللازمة التي امر بها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطه وعثر بحوزته على ٢٢ قطعة " مطواة قرن غزال"

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وأقر بتحصله على المضبوطات من احد الاشخاص ومقيم عزبة الجبلاوي شبرا الخيمة ثان / قليوبية تم بارشاد المتهم ضبط الأخير وبحوزته 15 قطعة سلاح ابيض " مطواة " و2 قبضة حديدية مدببة و4 عصا ميتل استيك و ٢٠ عصا بيسبول.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحصله عليها من عاطل باستهداف الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته 61 سلاح ابيض " مطواه ، خنجر" و 66 عصا حديدية بيسبول و4 عصا ميتل استيك و 30 عصا حديدية و كمية من الألعاب النارية.

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