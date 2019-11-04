Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أنيقة جدا.. بوسي شلبي تتألق بالأبيض برفقة دنيا وإيمي سمير غانم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
آلاء حسن
شاركت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة عدد كبير من نجوم الفن، حيث ظهرت بجانب الفنانة رجاء الجداوي، وإيمي سمير غانم، وأختها دنيا ووالدتهم.


وظهرت بوسي شلبي، بقميص أبيض وبنطلون أسود، ونسقت معهم شنطة متوسطة الحجم باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة ومناسبة لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت بوسي شلبي، ميكب بالوان الترابية التي تلائم بشرتها البرونزية، مع لمسات خفيفة من البلاشر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها....
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة يسرا وهند صبري.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي في الجونة

صبا مبارك تشعل الريد كاربت بإطلالة جذابة

بإطلالة جذابة.. منة فضالي تنافس نجمات مهرجان الجونة

بـ قبعة..رشا مهدي تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة لها

بـ فستان لامع..مي سليم تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة

بـ ملابس ثقيلة.. ريهام أيمن تودع الشتاء

ترشيحاتنا

علاج انخفاض الضغط المفاجئ .. 6 أعراض تنتهي بفقدان الوعي

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

أخبار البرلمان: "النواب" يتخذ إجراء ضد أسما منير.. اللجنة الاقتصادية توجه رسالة للحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

هل الاحتفال بـ عيد الحب حرام ؟ .. الإفتاء تجيب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح "مش موجود"

الدوري الإنجليزي.. إصابة مأساوية وطرد في مباراة إيفرتون وتوتنهام ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر