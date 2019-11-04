أنيقة جدا.. بوسي شلبي تتألق بالأبيض برفقة دنيا وإيمي سمير غانم

شاركت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة عدد كبير من نجوم الفن، حيث ظهرت بجانب الفنانة رجاء الجداوي، وإيمي سمير غانم، وأختها دنيا ووالدتهم.





وظهرت بوسي شلبي، بقميص أبيض وبنطلون أسود، ونسقت معهم شنطة متوسطة الحجم باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة ومناسبة لإطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت بوسي شلبي، ميكب بالوان الترابية التي تلائم بشرتها البرونزية، مع لمسات خفيفة من البلاشر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.



وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها....