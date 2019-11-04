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رياضة

استعدادا لأمم إفريقيا .. شاهد فنادق الإقامة وملاعب التدريب للمنتخبات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حددت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 فنادق الاقامة للمنتخبات ، وملاعب التدريب.

وقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

ويتدرب الحكام، في ملعب جهاز الرياضة العسكري، على أن تكون الإقامة في فندق تريامف هيليوبوليس.

ويقيم المنتخبات في هذه الفنادق على أن يتدربوا في الملاعب التالية:
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