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أخبار البلد

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
عبد العزيز جمال


شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...


هيونداي تزيح الستار عن حافلتها الهيدروجينية الجديدة.. فيديو
كشفت شركة "هيونداي"، المتخصصة في تصنيع السيارات، عن شاحنتها التي أصدرتها كاختبار ومتوقع تسببها في تطور كبير في مجال النقل بالعالم، حيث أنها تشبه الشاحنة المستقبلية الصديقة للبيئة قطارا قادما من الماضي.

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية
كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، عن رأيه في خوض بطولة كأس العالم للاندية كل أربعة سنوات.

ترامب: أطالب بكشف هوية مسرب مكالمتي مع رئيس أوكرانيا
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

محتل ووقح .. رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي
ردت الفنانة اللبنانية إليسا بشكل قوى على ملاحقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها على تويتر.

الثقة خلتني أمضي وأنا مش مخون.. تصريح مثير لـ محمد شرنوبي بعد وقفه عن الغناء
تفاجأ الفنان محمد الشرنوبي، بقرار وقفه عن الغناء أثناء إجرائه البروفات النهائية لحفله المقرر إحياؤه في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

الطحال ده ملهوش لازمة.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة طليقها أحمد سعد.. فيديو
كشفت الفنانة سمية الخشاب أن أسرة طليقها المطرب أحمد سعد، لم تتدخل لإنهاء الأزمة التي بينهما حتى قبل طلاقهما.

المتظاهرون في لبنان يقطعون الطرق وسط دعوات بإضراب عام
قرر المتظاهرون في لبنان، البقاء في الشوارع، وقطع طرق العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

جنش يبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو
بكي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، على الهواء بعد تذكره والده ووالدته المتوفيين وذلك أثناء استضافته بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

احمد فلوكس يرد على حملة السخرية الممنهجة من دوره فى الممر
رد الفنان أحمد فلوكس، على الهجوم الذي يتعرض له حاليا وصفه "أفورة" من الفنان على إثر مشاركته فيلم "الممر".

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