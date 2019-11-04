كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، عن رأيه في خوض بطولة كأس العالم للاندية كل أربعة سنوات.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في مارس المنقضي كان هناك اجتماع مع الفيفا وأحمد أحمد رئيس الكاف طلب مني مذكرة "تعليقي" على خوض كأس العالم للاندية كل أربع سنوات".



وأردف: قلت رأيي إن هذه البطولة سوف تقضي على أهمية بطولة أمم أفريقيا، خاصة وأن اللاعبين المحترفين بالأندية الأوروبية سيحضرون لمنتخبات بلادهم "مستهلكين ومنتهيين"، بسبب تضاعف المباريات مع أنديتهم وضغط المنافسة.



وأكد: هذا التوقيت خطر للغاية على المسابقات الأفريقية، كرة القدم "هتتقتل" إذا أقيم كأس العالم للأندية كل أربعة سنوات، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الدول اعتمادها في التألق على بطولة أمم أفريقيا، فإذا تم إقامتها كل أربع سنوات مثل يورو 2020 سوف يحدث تدهور كبير بالمسابقة الأفريقية.

