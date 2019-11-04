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توك شو

التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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توك شو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
بسام راضي: الرئيس السيسي يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.

مصراوي
100 منزل بدوي: القوات المسلحة تفتتح تجمعًا حضاريًا فى وسط سيناء.

المصري اليوم
مفاوضات سد النهضة تبدأ فى واشنطن الأربعاء.

الوفد
اليوم.. اجتماع للجنة العامة للنواب لمناقشة فرض حالة الطوارئ.

بوابة الأهرام
الصحة: تطعيم 12.7 مليون تلميذ ضد الطفيليات المعوية.

أخبار اليوم
وزير الطيران: إجراءات تطوير المطارات تحقق أعلى معايير السلام الدولية.

صدى البلد الإنجليزي
هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب اكتتاب أرامكو.
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