التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
بسام راضي: الرئيس السيسي يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
مصراوي
100 منزل بدوي: القوات المسلحة تفتتح تجمعًا حضاريًا فى وسط سيناء.
المصري اليوم
مفاوضات سد النهضة تبدأ فى واشنطن الأربعاء.
الوفد
اليوم.. اجتماع للجنة العامة للنواب لمناقشة فرض حالة الطوارئ.
بوابة الأهرام
الصحة: تطعيم 12.7 مليون تلميذ ضد الطفيليات المعوية.
أخبار اليوم
وزير الطيران: إجراءات تطوير المطارات تحقق أعلى معايير السلام الدولية.
صدى البلد الإنجليزي
هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب اكتتاب أرامكو.