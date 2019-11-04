الأرصاد تكشف السبب الرئيس لإصابة المواطنين بنزلات البرد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن هذه الاستقرار مستمر حتى نهاية الأسبوع.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن درجات الحرارة سترتفع درجتين خلال النهار، وفى فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة.



وأشارت إيمان شاكر، إلى أن، فارق درجات الحرارة بين الفترة الصباحية و المسائية يصل لـ10 درجات، مؤكدة أن هذا الفارق يتسبب فى إصابة المواطنين بنزلات برد.



وطالبت إيمان شاكر، من المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة فى فترة الليل، كما طلبت من السائقين بالسير بسرعات منخفضة تجنبًا من حدوث حوادث.

