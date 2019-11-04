هل يحرم استخدام الزيت المستخرج من حيوان المنك؟..الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز استخدام المستحضرات التجميلية والعلاجية المشتملة على زيت المنك، مبينةً أنها حلالٌ شرعًا تداولًا وانتفاعًا.



وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يحرم استخدام زيت المنك للشعر؟»، أن حيوان المنك حيوان ثديي قريب الشَّبه من ابن عرس والسنجاب، وهما من الحيوانات مأكولة اللحم عند الشافعية والمالكية؛ فاجمعوا القول بحلِّ أكله.



وتابعت " فيكون شحمه طاهرًا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وأما إذا أميت من غير ذكاة، أو قيل بعدم حلِّه، فالصحيح عند الشافعية، وهو مذهب عطاء وابن جرير الطبري، جواز الانتفاع بشحمه ودهنه في صنع الصابون والزيت ونحوهما من المنظفات".



وذكرت قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب: [قد ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ هَذَا الدُّهْنِ الصَّابُونَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ ... هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ].



واختتمت أن الحنفية اباحوا بيعه أيضًا؛ قال الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (7/ 118): [وَيَجُوزُ بَيْعُ الدُّهْنِ النَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ، فَهُوَ كَالسِّرْقِينِ].



هل يحرم على المرأة وضح ميكب بسيط عند الخروج

أضع ميك أب بسيطا جدًا بسبب ظروف عملي فهل هذا حرام؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.



وأوضح الشيخ محمود شلبي: "لو كنتِ تضعين الميك أب بشكل ملفت للنظر فهذا خطأ ولا يصح، أما إذا كنتِ تضعينه بشكل بسيط وهادئ ولا يلفت النظر ويتماشى مع طبيعة ولون البشرة وليس واضحًا فيكون جائزا ولا حرج فى ذلك".



حكم الشرع في المرأة التي تذهب للعمل وهي واضعة للمكياج

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "ما حكم الشرع في المرأة العاملة التي تذهب إلى العمل وهي تضع لبعض مواد التزيين والمكياج والعطور؟".



وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إن وضع مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة في قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور 031).



وأضافت أنه أن وضعت المرأة المكياج خارج بيتها حرام لأنه يجر إلى الفتنة، وكذلك وضع العطور الفواحة التي تتعدى جسد المرأة إلى غيرها لا يجوز شرعًا إلا أن ذلك الفعل لا يفسد الصيام في ذاته.







