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ديني

حكم رد السلام على المذيع في القنوات الفضائية .. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
حكم رد السلام على
حكم رد السلام على المذيع في القنوات الفضائية
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لا يجب رد السلام على من يلقي التحية من خلال فيديوهات الفيس بوك أو قنوات اليوتيوب أو القنوات الفضائية.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو له، أنه يجب رد السلام على من يلقي التحية في حالة اللقاء المباشر بين الشخص والشخص الأخر.

حكم رد السلام في الصلاة
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك ترد عليه بالإشارة هكذا بيدك كأنك تصافح أو برأسك لا بأس، النبي كان يرد عليهم بالإشارة يقول هكذا بيده عليه الصلاة والسلام، بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء كأنه يصافح، إشارة إلى رد السلام.

وأضاف «العجمي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم رد السلام أثناء الصلاة؟»، أنه يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

رد السلام على غير المسلم
قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام الحنيف دلنا على تبادل تحية "السلام عليكم" كما فى قوله تعالى "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

وأضاف المالكي، فى لقائه على فضائية "أزهري"، أن البعض يحرم رد السلام على غير المسلمين، منوها بأن أَبِي سِنَانٍ قَالَ: "قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْمَجُوسِيُّ يُولِينِي مِنْ نَفْسِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ، أَفَأَرُدُّ عَلَيْهِ؟ فقَالَ سَعِيدٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ خَيْرًا لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ".

وأشار إلى أن تحية السلام مشروعة لكل الناس على وجه الأرض، ففيها وبها يبدأ التعايش بين الناس.

حالات لا يجوز فيها رد السلام
رد السلام واجب إلا من بصلاة أو بأكل شُغِلَ أو ذكر أو تلاوة أو أدعية أو حج أو قراءة أو تلبية أو في قضاء حاجة الإنسان أو في الإقامة او الأذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو نائم أو كان في الحمام أو مجنونا.
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