إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة - أسوان الزراعى

تعرض 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالقرب من قرية أبو الريش بحرى.



وكان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة بطريق القاهرة / أسوان الزراعى أمام قرية أبو الريش بحرى ، وعلى الفور إنتقلت إلى موقع البلاغ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من فاطمة .م.ح 52 سنة ، وشقيقتها إبتهاج 35 سنة ، وتركية . أ 70 سنة ، وصبحية . إ 50 سنة ، وتحية . أ 47 سنة ، وسعد الدين . م 52 سنة ، وسامى . أ 37 سنة ، وراغب . ع 15 سنة ، ومحمد . ع 24 سنة، ومحمد .ح 17 سنة ، ومحمد . ج 23 سنة .



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

