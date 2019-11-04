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فن

محمد حفظى يكشف الفيلم المصرى الوحيد بمسابقة القاهرة السينمائي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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أحمد البهى - محمد نبيل
أكد المنتج محمد حفظى أن الفيلم الوثائقى احكيلى للسينمائية ماريان خورى هو العمل المصرى الوحيد بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال هذا العام.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات و الورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.
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