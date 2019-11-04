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أخبار البلد

وزير الطيران: تطوير مطار شرم الشيخ بإمكانات خارج الخطة الاستثمارية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:05 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من أعمال تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي، وصلت إلى نحو 600 مليون جنيه، مؤكدا أن كافة أعمال التطويرات تمت بإمكانات خارج الخطة الاستثمارية للوزارة.

وقال الفريق يونس المصري، خلال احتفالية افتتاح تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي، إن أعمال التطويرات بمطار الشيخ هي إضافة للبلد بصفة عامة وقطاع الطيران بصفة خاصة، مؤكدا على حرص قطاع الطيران على التكامل مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأوضح وزير الطيران المدنى، أن الجميع يعمل لهدف واحد واستراتيجية واحدة وهو التنمية المستدامة لمصر، حريصون على سباق الزمن لإحداث إضافة لبلدنا، جميعنا شركاء في النجاح الذي يحدث بالمطارات المصرية.

ويفتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

مبنى المطار القديم 
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