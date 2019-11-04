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أخبار البلد

مطار القاهرة: لن يتم هدم مبنى الركاب القديم خلال تطويره حفاظا على شكله التاريخي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:50 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
أكد المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن أعمال التطويرات بمبنى الركاب القديم رقم 1 بمطار القاهرة لن تتم من خلاله هدم المبني، للمحافظة علي الشكل التاريخي للمبنى، مشيرا إلى الشركة الفرنسية التي تم اختيارها للقيام بأعمال إعادة تطوير المبني بدأت في عملها بالمطار بتكلفة 200 مليون دولار.

وقال المهندس أحمد فوزي، خلال احتفالية افتتاح أعمال تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي، إن الشركة تعمل علي الربط بين مبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار مع الجراج متعدد الطوابق بتكلفة تتعدي 200‪ مليون جنيه، علي أن يتم عقد جلسة مع الشركة المنفذة للمشروع خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على إنشاء توسعة مبني الركاب رقم 3 بالمطار لإنشاء منطقة ترانزيت بإجمالي 5 آلاف متر مسطح لاستيعاب الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتعدى 30%، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة لبدء إنشاء مبني الركاب رقم 4.

وأوضح أنه تم تركيب أكثر من 2500 كاميرا متعددة بالمطار داخل المطار وعلي الأسوار الخارجية، حيث تهدف الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون راكب، والوصول إلي المطار لمنافسة المطارات العالمية.

ويفتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.
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