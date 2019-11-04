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محافظات

انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شهدت منطقة سيدي بشر بحري بحي المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من عقار قديم وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم ١٩ شارع مسجد سيدي بشر بحري، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

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وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، وانهيار شرفة الطابق الأول علوي، دون حدوث أي إصابات.

تمت إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حفاظا على سلامة المواطنين، ورفع الأنقاض وضع حواجز خشبية حول العقار كاجراء احترازي لتأمين المارة والسيارات.
انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور
انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور
انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور
انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور
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