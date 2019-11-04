انهيار أجزاء من عقار قديم بـ المنتزة شرق الإسكندرية.. صور

شهدت منطقة سيدي بشر بحري بحي المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من عقار قديم وذلك دون حدوث إصابات.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم ١٩ شارع مسجد سيدي بشر بحري، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.
تمت إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حفاظا على سلامة المواطنين، ورفع الأنقاض وضع حواجز خشبية حول العقار كاجراء احترازي لتأمين المارة والسيارات.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم ١٩ شارع مسجد سيدي بشر بحري، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.
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وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، وانهيار شرفة الطابق الأول علوي، دون حدوث أي إصابات.
تمت إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حفاظا على سلامة المواطنين، ورفع الأنقاض وضع حواجز خشبية حول العقار كاجراء احترازي لتأمين المارة والسيارات.