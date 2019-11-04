شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وبتروجيت في القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل فريق سيراميكا كليوباترا، سلبيا مع منافسه بتروجت في المباراة المقامة حاليا على استاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



بدأ اللقاء قويًا من جانب كلا الفريقين حيث احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح أحمد أوكا لاعب بتروجت من الجهة اليسرى نفذها أحمد عفيفي لكن طارق سامي مدافع سيراميكا سدد الكرة في لاعب بتروجت لتتحول إلى ركلة مرمى.



وسدد سانية في الدقيقة السابعة من خلفية مزودجة لكن محمد أبو النجا حارس بتروجت حول الكرة إلى خارج الملعب، ليتوقف اللعب للحظات بسبب سقوط الثنائي أحمد السباعي ومحمد جمال بعد الاصطدام في وسط الملعب.



وفي الدقيقة ١٥ مرر أحمد عبد الرسول كرة طولية إلى المنطلق إيزيكا الذي مرر الكرة للقادم من الخلف محمود عماد ليسدد كرة قوية لكنها وجدت جسد طارق سامي مدافع سيراميكا، وتتحول إلى ركلة ركنية في أخطر فرص المباراة.



ومع وصول المباراة للدقيقة ٢١ مرر شادي حسين كرة عرضية رائعة لأحمد غنيم داخل منطقة الجزاء ليسددها باتجاه مرمى بتروجت، لكن محمد أبو النجا حارس بتروجت نجح في التصدي للكرة وإنقاذ فريقه من فرصة خطيرة.



وحصل طارق سامي مدافع سيراميكا على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٤٠ بعد عرقلته لأحمد عفيفي، ليحتسب حكم المباراة أحمد جمال ضربة حرة سددها احمد السباعي في الحائط.



وسدد سانية كرة قوية في الدقيقة ٤٣ باتجاه المرمى لكن أبو النجا حارس بتروجت تصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهره برصيد 6 نقاط، بينما جاء فريق بتروجت في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.