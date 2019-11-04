نجم بايرن ميونخ يلمح للمدرب الجديد بعد رحيل كوفاتش

ألمح باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد السابق، إلى إمكانية تولى جوزيه مورينيو، القيادة الفنية للفريق البافاري بعد رحيل نيكو كوفاتش.



وأعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، أمس الأحد، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها البافاري أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني بنتيجة (1-5).



وقال شفاينشتايجر في تصريحات أبرزتها صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز "أستطيع أن أتخيل مورينيو مدربًا في ألمانيا".



وأضاف "أتذكر عندما كنا سويًا في مانشستر يونايتد، كان يسألني دائمًا عن بايرن ميونخ والدوري الألماني، كان دائمًا يتابع مباريات البوندسليجا على التلفاز".



وختم "مورينيو يعرف كل لاعب بالدوري الألماني على حدة، حتى لو كان يلعب في فريق صغير، كما أن مورينيو كان يتعلم وقتها اللغة الألمانية".