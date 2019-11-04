الاتحاد الأفريقي يعلن موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن سحب قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2020 والتى ستجرى يوم 10 نوفمبر الجاري بالقاهرة.



وضمن بطاقة التأهل لدور المجموعات حتى الآن، 15 فريقا في انتظار إجراء مباراة العودة غدا الثلاثاء بين أدجوبي (بنين) وجينيراسيون فوت (السنغال).



وتأهلت إلى دور المجموعات لمسابقة الكاف سبع فرق عربية وهي نهضة بركان وحسنية أكادير (المغرب) والمصري البورسعيدي، وبيراميدز (مصر) ونواذيبو الموريتاني، والنصر الليبي وبارادو الجزائري.



أما باقي الفرق الإفريقية المتأهلة فهي حورية كوناكري الغيني، اينيمبا النيجيري، زاناكو الزامبي، موتيما بيمبي الكونغولي، رينجر النيجيري، سان بيدرو الإيفواري، دجولي المالي، وأخيرا بيدفيست الجنوب إفريقي.