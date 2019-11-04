Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الأفريقي يعلن موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:49 م
بطولة الكونفدرالية
بطولة الكونفدرالية
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن سحب قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2020 والتى ستجرى يوم 10 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وضمن بطاقة التأهل لدور المجموعات حتى الآن، 15 فريقا في انتظار إجراء مباراة العودة غدا الثلاثاء بين أدجوبي (بنين) وجينيراسيون فوت (السنغال).

وتأهلت إلى دور المجموعات لمسابقة الكاف سبع فرق عربية وهي نهضة بركان وحسنية أكادير (المغرب) والمصري البورسعيدي، وبيراميدز (مصر) ونواذيبو الموريتاني، والنصر الليبي وبارادو الجزائري.

أما باقي الفرق الإفريقية المتأهلة فهي حورية كوناكري الغيني، اينيمبا النيجيري، زاناكو الزامبي، موتيما بيمبي الكونغولي، رينجر النيجيري، سان بيدرو الإيفواري، دجولي المالي، وأخيرا بيدفيست الجنوب إفريقي.
Advertisements

ترشيحاتنا

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

نجم الأهلي على أعتاب الدوري الكويتي

حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

مفاجئة شيري أريزو 6.. سيدان بلمسات جاجوار X-Type قريبا في مصر

بعد حلم البليلة.. تركي آل الشيخ ينشر قصيدة قصرت معاك في إيه!

الأهلي يكتسح الزمالك فى التصنيف العالمي للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة