أمير مرتضى: خالد بوطيب اتظلم الفترة الأخيرة

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن خالد بوطيب لاعب الابيض "اتظلم" خلال الفترة الأخيرة.



وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام :" ميتشو لم يطلب رحيل بو طيب، ارى انه اتظلم خلال الفترة الأخيرة".



وأردف : يقدم مستويات طيبة، ويعاني من ضغوطات كبيرة، والآن هو يحتاج لفترة راحة مع علاج سليم لكي يستطيع العودة أفضل مما كان".



وأتم كلماته : "استغلينا فترة التوقف وسافر بوطيب مع دكتور اسامى للاطمئنان عليه".