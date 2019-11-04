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رياضة

بعيدا عن الكورة.. ننشر تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ لـ رئيس الأهلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة، عن أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، كانت ودية للغاية ولم يتم التطرق فيها إلى أي تفاصيل.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد"، إن الزيارة كانت للاطمئنان على صحة "الخطيب" الذي أجرى عملية حقن في منطقة الظهر قبل أسبوعين، وسوف يغادر إلى فرنسا بعد ساعات للخضوع إلى فحص طبي.

وأضافت المصادر، أن الزيارة لم يتم التطرق فيها لأي أمور نهائيًا، وكانت عبارة عن كلمات الود والثناء والتأكيد على التآخي والمحبة.

وحرص تركي آل الشيخ علي زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله اليوم للاطمئنان إلى صحته.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في زيارة لـ اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا".

وأكد النادي الأهلي أن رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب استقبل بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم إن اللقاء ساده المودة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.
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