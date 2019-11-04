صدمة.. استبعاد نجم الأهلي السابق من المشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا تحت 23 عاما، استبعاد باكاماني ماهلامبي جناح صنداونز من قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر.



وتنطلق امم افريقيا الجمعة المقبل بمشاركة 8 منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال نوتواني المدير الفني لجنوب أفريقيا، أن الجناح السريع الذي سبق له الاحتراف في الأهلي لن يشارك في البطولة بعدما التعرض لإصابة أمس مع صنداونز.



ويستعد منتخب جنوب افريقيا للسفر إلى القاهرة اليوم للمشاركة فى البطولة حيث يقع في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.