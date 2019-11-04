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السيسي يوجه الشكر لـ ترامب على استضافة ورعاية مفاوضات سد النهضة.. الرئيس الأمريكي: اهتمام شخصي وحرص بالغ على نجاحها.. واستقبال الوزراء الثلاثة بالبيت الأبيض

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:16 م
الرئيس السيسى و ترامب
الرئيس السيسى و ترامب
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كتب محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
يشيد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب
يوجه الشكر لـ ترامب لاستضافة ورعاية أمريكا للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة
ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات
الرئيس ترامب:
اهتمام شخصي وحرص بالغ على نجاح المفاوضات 
استقبال وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 


أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول الاتصال بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف السفير بسام راضى، أنه خلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب؛ على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، التي تجرى يوم ( 6 نوفمبر الجاري ) في واشنطن على مستوى وزراء خارجية ( مصر - السودان - أثيوبيا).

وأكد الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصية سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف .

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين ، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

فيما أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بالاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، الإثنين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سعدت كثيرًا بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب Donald J. Trump، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته، "أجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية".
السيسي يوجه الشكر لـ ترامب على استضافة ورعاية مفاوضات سد النهضة.. الرئيس الأمريكي: اهتمام شخصي وحرص بالغ على نجاحها.. واستقبال الوزراء الثلاثة بالبيت الأبيض
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