بعد الصلح مع تركي آل الشيخ| محمود الخطيب يطير إلى باريس

يتوجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل، لإجراء فحوصات طبية على يد أحد كبار الأطباء في العالم.



وكان الخطيب استقبل مساء اليوم، بمنزله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.



ويستمر الخطيب في باريس لمدة أسبوع، ثم يعود قبل الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي والمقرر لها يوما 22 و23 نوفمبر من الشهر الجاري.



يذكر أن الخطيب، أجرى عملية حقن فى العمود الفقرى، تحت إشراف أحمد فرهود، الطبيب المعالج لرئيس النادى الأهلى، ومساعد الطبيب الألمانى الذى يتابع حالته.