عميد طب القصر العيني : قرار رادع ضد موظف ألقى زيوتا على دكك الإستراحة

علقت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب القصر العينى على واقعة وضع زيوت على كراسى الاستراحة الخاصة بالمواطنين



وأكدت أن هذه المنطقة ليست مخصصة للعيادات الخارجية ولكنها خاصة بمستشفى للنساء والولادة، وموظفو الأمن حاولوا إخراج الأهالي ولجأ أحد الموظفين إلى وضع "زيت الموتوسيكلات" على دكك الاستراحة.



واضافت عميد كلية طب القصر العينى خلال تصريحات تليفزيونية أن العمل استمر لفترة طويلة تجاوزت 6 ساعات وأحلنا الموظف الذي قام بذلك للتحقيق وأوقفناه عن العمل.



وتابعت عميد كلية طب القصر العينى أنهم بصدد تطوير وحدة الطوارئ بمستشفى القصر العيني من 700 متر إلى 7000 متر لأن المستشفى تستقبل عدد كبير من المرضى يوميا يصل الى 2000 مريض بقسم الطوارئ وسنعمل على زيادة أعداد السرائر إلى 103 سرير.



وأشارت عميد كلية طب القصر العينى إلى أنه سيكون هناك وحدة رعاية مركزة مجهزة بـ 38 سريرا مؤكدة أن الافتتاح سيكون في يناير 2020 وسيكون بأحدث نظام طوارئ بالعالم.