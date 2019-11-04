غرامات جديدة لتعطيل عمل الرادار والسير عكس الاتجاه بمشروع قانون المرور الجديد



ثانيًا: المركبات غير الآلية

تقسم المركبات غير الآلية إلى:

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان



* ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :



ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة

ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.

ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة

ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

ـ تركيب GPS

ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، بعد أن أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس إليها.ويستهدف قانون المرور الجديد، ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.ووضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.* غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرقـ الاعتداء على رجال المرورـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآدابـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرورـ السير بدون فرامل* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهةـ التسبب فى تعطيل حركة المرور* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه2000 جنيه لـ :-ـ مخالفة تركيب زجاج فاميهـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح بالانتظارـ50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.* شروط استخراج رخصة قيادة للسيارةكما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط..- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.– أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.– الحصول عى القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.– يتم تحدد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.– يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية- عدم وجود اى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.* إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة القيادةوأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة القيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، الى جانب ذوي الإعاقة والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية.* إعفاء سيارات من الرسوم والضرائب- المركبات الحكومية- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية، ومركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها، والمملوكة لجامعة الدولة العربية ومركبات الإسعاف، ومركبات ذوي الاعاقة.* المركبات الآلية وتقسم إلى:- من حيث طبيعية الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى"- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع ومقطورات وأنصاف مقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى".- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 ركاب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 ركاب بالإضافة إلى السائق".- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).