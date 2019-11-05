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رياضة

نجم الأهلي: تركي آل الشيخ دمه خفيف وعاشق لمصر والخطيب.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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محمد رشاد
تحدث شريف عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، حول تصالح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «قلت خلال الأزمة بين الطرفين أن تركي آل الشيخ عاشق لتراب مصر ومحمود الخطيب»، مضيفا «الرجل يحب مصر طول عمره، والوضع الراهن يعبر عن الشكل الطبيعي للعلاقة».

وأضاف «تركي آل الشيخ دمه خفيف ولطيف، وتصريحاته تحبب الدنيا كلها فيه».

وحول معسكر الأهلي بالإمارات قال «الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خلق حالة عالية من المنافسة بين اللاعبين».
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