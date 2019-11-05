طرح ألبوم هشام عباس كاملا في الأسواق

نشر الفنان هشام عباس، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ألبومه الجديد "عامل ضجة"، معلنًا عن طرحه في سوق الـ CD للجمهور.



وعلق هشام عباس، على صورة ألبومه قائلًا: "ألبومي الجديد .. سيجد عشاق الـ CD هذا الألبوم إن شاء الله في السوق".



وكانت شركتا "عالم الفن ومزيكا"، قد طرحت لـ هشام عباس 4 أغاني حديثة من ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" والأغنيات -Lyrics Videos- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.



وأغاني الألبوم هي: "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وأغنية "انا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، "السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.