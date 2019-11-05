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تعليم

في حفل تكريم علماء جامعة القاهرة.. الخشت: اتخذنا أكبر حزمة إجراءات لتشجيع النشر الدولي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية "النشر العلمي الدولي الإصدار 24" لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها الذين نشروا بحوثهم في مجلات علمية دولية باسم جامعة القاهرة خلال عام 2018، وشهد الحفل توزيع مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: إنه يدرك جيدًا قيمة العلم والعلماء، وأن البحث العلمي هو المتعة الكبرى، والعلم هو السبيل والغاية، مؤكدًا ضرورة تكريم علماء مصر الذين رفعوا اسم جامعة القاهرة في المحافل الدولية من خلال منصات النشر الدولي.

وتابع الدكتور الخشت، أن الجامعة اتخذت أكبر حزمة إجراءات لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، خلال العامين الماضيين، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، حيث تم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، وصرف مكافأة 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة 100% وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم استحداث مكافأة خاصة لأفضل 3 كليات و 3 أقسام علمية في النشر العلمي، بإجمالي مبلغ نصف مليون جنيه، موزعة على المراكز الثلاث بالنسبة للكليات على التوالي بقيمة 150 ألف جنيه و100 ألف جنيه و75 ألف جنيه، وبالنسبة للأقسام العلمية 75 ألف جنيه و60 ألف جنيه و40 ألف جنيه على التوالي، مشيرًا إلى انه جاري العمل على استحداث جائزة لأفضل ثلاث كليات من حيث تقديم خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني، وتأثير ذلك على التصنيف الدولي للجامعة.

وأوضح أن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها في النشر الدولي عام 2018 مقارنة بعام 2017؛ حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة في المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة 13%، مضيفًا أن عدد الباحثين المكرمين في عام 2018 وصل إلى 1293 باحثًا بزيادة 79 باحثًا عن عام 2017 وبنسبة 7%، كما وصل عدد الباحثين الحاصلين على مكافأة نشر أكثر من 10 أبحاث في عام 2018 إلى 22 باحثًا بزيادة 6 باحثين وبنسبة 37.5% مقارنة بعام 2017، وبلغت قيمة إجمالي مكافآت النشر الدولي 21 مليون جنيه بزيادة 1.8 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة 10%.

وأشار إلى أن الجامعة أصدرت هذا العام العدد الأول من مجلتها الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS"، والتي تصدر باللغة الانجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وهي أول مجلة دولية للجامعة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة، كما أشار إلى أن مجلة JAR حققت المركز الخامس على العالم في التخصصات البينية.
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