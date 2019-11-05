الرئاسة التركية تؤكد اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئاسة التركية أكدت اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، في عملية أمنية.



فيما نقلت هيئة الإذاعة التركية، عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قوله إن التحقيقات مع شقيقة أبو بكر البغدادي متواصلة.



وكان النظام التركي أعلن أمس، أن ميليشياته المتواجدة في شمال شرق سوريا تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي.



وقال مسئول تركي بارز لرويترز، إن تركيا تستجوب رسمية عواد، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها.



وأضاف المسئول التركي: "تم نقل شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عامًا إلى مركز احتجاز تركي، ونأمل في الحصول منها على معلومات تتعلق بالأعمال الداخلية لتنظيم داعش".