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رياضة

منافسات شرسة في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
العاب دمنهور - أرشيفية
العاب دمنهور - أرشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالث من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث يستضيف فريق الأوليمبي منافسه ألعاب دمنهور في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وجاءت باقي مواجهات اليوم على النحو التالي:

مالية كفر الزيات - فاركو
الأوليمبي - العاب دمنهور
بيلا - الرجاء
الحمام - دكرنس
ابوقير للاسمدة - بلدية المحلة

كما تقام غدا مباراة غزل المحلة والمنصورة في ختام الجولة الثالثة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.
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