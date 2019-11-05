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حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات بالإكراه بالإسماعيلية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:24 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسماعيلية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات من مالكيها بالإكراه.

تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، بأنه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم طلب منه ثلاث أشخاص مجهولين توصيلهم إلى إحدى المزارع بدائرة المركز بسيارته الملاكى، وبالطريق طلبوا منه التوقف لاصطحاب ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين برفقتهم، وعقب وصولهم للمكان طلبوا منه الترجل من السيارة ، وقاموا جميعهم بشل حركته وتكبيله والاستيلاء منه على السيارة قيادته كرهًا عنه والهرب بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة "6 عاطلين – مقيمين بدائرتى مركزى شرطة القصاصين وفايد".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة مركز شرطة القصاصين، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات من قائديها بذات الأسلوب، واتخاذهم من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، واعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة القصاصين).

وأضافوا بقيامهم ببيع السيارة لعميلهم (سيئ النية - عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) مقابل مبلغ مالى قدره (18 ألف جنيه) وقيامهم بإنفاقه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميل المذكور بمأمورية أسفرت عن ضبطه والسيارة المستولى عليها وبمواجهته أيد بما جاء بأقوال المتهمين وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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