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توك شو

توفر 200 ألف فرصة عمل..السيسي يستمع لشرح تفاصيل إنشاء مدينة السويس الجديدة| فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:59 م
تفاصيل إنشاء مدينة
تفاصيل إنشاء مدينة السويس الجديدة
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عمرو ممدوح
قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن اليوم يتم افتتاح 3 مشروعات إسكان، و6 مشروعات تطوير طرق وكباري، مشيرا إلى أن محافظة السويس تقع في منطقة ذات أهمية جغرافية بالنسبة لمصر.

وأضاف وزير الإسكان، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منطقة السويس تقع كنقطة مفصلية في محور التنمية، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع مدينة السويس الجديدة، بالقرب من السويس على مسافة 15 دقيقة.

وأوضح أن مدينة السويس الجديدة مساحتها 58 ألف فدان، ومساحة شاطئية 400 فدان، ومن المقرر إنشاء كورنيش على غرار العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء قطب تنمية يتكامل بمحاور التنمية في العاصمة الإدارية، ومدينة الجلالة، مشيرا إلى أن المدينة ستستوعب مليون نسمة، وتوفير 200 ألف فرص عمل.
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