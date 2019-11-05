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توك شو

السيسي يستشهد بآية قرآنية في رسالة خاصة للمصريين| شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
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قسم توك شو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا توقفنا خلال الفترة السابقة عن الافتتاحيات، موجها رسالة لمنظمي الافتتاحات أنه مستعد يومًا بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة في الاستمرار في افتتاح المشروعات من أجل تقديم رؤيته للمصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، أنه ليس الوحيد الذى ينشئ تلك الإنجازات بل جميع من بالدولة ومؤسساتها وإعلامها من أجل تغيير حياة المصريين.

وأوضح الرئيس السيسي، "كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر كلام كتير"، مضيفا أنه يجب على الإعلام أن يتعاون وأن يتحدث عن الإنجازات التى تتم فى مصر.

وتابع الرئيس السيسي "متخلوش حد أبدا يؤثر عليكم"، مستشهدا بآية من القرآن الكريم "سحروا أعين الناس"، لافتا إلى أن هناك الكثيرين يروجون الآلاف من الشائعات يوميا.
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