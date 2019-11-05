بعد انتهاء الموعد.. إغلاق باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب

أغلقت الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، باب التقدم للمشاركة في الدورة الـ51 للمعرض، بعد انتهاء الموعد الذي حددته الهيئة لدور النشر من أجل تقديم أوراقها للمشاركة.



وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على حصر أعداد المتقدمين للمشاركة في المعرض، سواء من قبل دور النشر المصرية، أو العربية التي ترغب في حضور الدورة51 للمعرض المقرر انطلاقه في يناير المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.



وتبدأ الهيئة في إجراء عمليات فحص أوراق دور النشر المتقدمة للمشاركة، لمعرفة إذا كان هناك أي دار مخالفة للشروط، أم لا، مع استبعاد المخالفين من المشاركة.



وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة تصميم بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ ٥١ المقرر انعقادها فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير.



واشترطت المسابقة أن يتضمن التصميم وزارة الثقافة المصرية مع وضع الشعار الخاص بها ، وكذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب والشعار الخاص بها، وشعار الدورة "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" ، وضيف شرف دورة دولة السنغال مع وضع علم الدولة الضيف، وشخصية المعرض جمال حمدان.



وتقدم التصميمات قبل الساعة الثانية عشر ظهر الأحد ٢٠ أكتوبر الجارى على قرص مدمج ( CD )على أن يقدمها المتسابق بنفسه مع إثبات الشخصية، وذلك بمقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل كما يمكن تقديم أكثر من تصميم على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مصرى .