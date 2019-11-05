أحدث وسائل تساعدك على التوظيف| خدمات



تعقيبا على إطلاق الخدمة الجديدة



وصرح أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر بأن التعاون الجديد يهدف لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية الحصرية والمميزة لعملاء "اورنچ". هذه المرة نستهدف خدمة جديدة لتقديم محتوى ضروري لأي شخص يسعى للتطور ومواكبة اتجاهات سوق العمل التي تتغير باستمرار.



وأضاف:" نتمنى أن تكون خدمتنا الجديدة سببا مباشرا في تحقيق التواصل الإيجابي بين الشركات والمجتمع، حيث تحرص "اورنچ" دائما على بذل الجهد لتوفير كل ما هو قيم ومفيد من الخدمات لعملائها، وسنظل حريصين على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات أخرى تلبي حاجة العملاء ورغباتهم في كافة المجالات ".



ومن جهتها، قالت إنچي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك: " تتجه شركة "فيكتوري لينك" إلى العمل بمنظور أشمل من آثارها المباشرة الخاصة، والذي يمثل التزام الشركة بالاحترام والمسؤولية تجاه العاملين والمجتمع، وتحرص "فيكتوري لينك" على دعم إنتاجية المجتمع ومساندته من خلال تحويل الطاقات البشرية غير المستغلة إلى طاقات إنتاجية".



من جهته، صرح عمر خليفة العضو المنتدب لموقع شغلني قائلا: "فخورون للغاية بالتعاون مع اورنچ مصر التي تعد أكبر شركة اتصالات في مصر و فيكتوري لينك الرائدة في مجال الحلول الرقمية ونتمنى أن يساعد هذا التعاون في خفض نسبة البطالة في مصر".



وأضاف: هذه الخدمة إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها موقع شغلني لتحقيق الهدف الرئيسي للموقع وهو مساعدة الآلاف من راغبي العمل في مصر ووضعهم على طريق العمل والإنتاج، ليتحولوا إلى طاقة منتجة تساهم في تحسين مستوى معيشة أسرهم وتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد المصري".



جدير بالذكر أن التعاون بين "فيكتوري لينك" وموقع "شغلني" سبقه توقيع بروتوكول تعاون ضم الطرفين إلى جانب وزارة التضامن للعمل على الترويج بالرسائل النصية لـ"برنامج فرصة" الذي توفر الوزارة من خلاله الآلاف من الفرص المتاحة على موقع شغلني.



نبذة عن اورنچ:



اورنچ هي إحدى شركات الاتصالات الرائدة في العالم والتي وصل حجم عائداتها الي 41 مليار يورو عام 2018 وتوظف 149,000 اورنچ هي احدى شركات الاتصالات الرائدة في العالم والتي وصل حجم عائداتها الي 41 مليار يورو عام 2018 وتوظف 149,000 موظف حول العالم في 31 مارس 2019 ، بما في ذلك 90,000 موظف في فرنسا. اورنچ لديها قاعدة عملاء إجمالية قدرها 264 مليون عميل حول العالم في 31 مارس 2018، بما في ذلك 204 ملايين عميل خدمة الهاتف المحمول و20 مليونا من عملاء خدمة البرودباند الثابت. بوجودها في 27 دولة.





اورنچ هي أيضا الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات، تحت العلامة التجارية اورنچ لخدمات الأعمال. في مارس 2015، قدمت المجموعة خطتها الاستراتيجية "أساسيات 2020" الجديدة التي تضع تجربة العملاء في قلب استراتيجيتها بهدف السماح لهم الاستفادة الكاملة من العالم الرقمي وقوة جيل شبكتها الجديدة.



أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، ومواقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصريًا لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني".وتوفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.