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برلمان

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:17 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال ، طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائبين ” سعيد حساسين وعلاء العمدة بسبب وجود شبهة الكيدية فى الطلبات.

وعلق رئيس مجلس النواب ، على غياب النائبين سعيد حساسين وعلاء والى عن المشاركة فى الجلسة العامة ، قائلا :" المعنين بالأمر ليسوا موجودين..هل الموضوع ميهمهمش مثلا؟".

وتم رفض رفع الحصانه عن النائب سعيد حساسين فى القضية رقم رقم 142 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.

ورفضت اللجنة ايضا الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.

كما رفضت الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء العمدة، لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواى، وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
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